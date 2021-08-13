После крушения Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» запретили перевозить пассажиров

Росавиация запретила выполнять коммерческие пассажирские перевозки авиакомпании «Витязь-Аэро», вертолёт которой потерпел крушение на Камчатке, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении отмечается, что под запрет попали именно коммерческие перевозки пассажиров, однако авиакомпании можно осуществлять грузовые перевозки и прочие авиационные работы, а также оказывать услуги санавиации.

Вертолёт Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» потерпел крушение на камчатке 12 августа. Воздушное судно упало в Курильское озеро, на борту были три члена экипажа и 13 туристов, в том числе один ребенок. Спастись удалось восьми из них.

