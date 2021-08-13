После крушения Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» запретили перевозить пассажиров
Росавиация запретила выполнять коммерческие пассажирские перевозки авиакомпании «Витязь-Аэро», вертолёт которой потерпел крушение на Камчатке, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении отмечается, что под запрет попали именно коммерческие перевозки пассажиров, однако авиакомпании можно осуществлять грузовые перевозки и прочие авиационные работы, а также оказывать услуги санавиации.
Вертолёт Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» потерпел крушение на камчатке 12 августа. Воздушное судно упало в Курильское озеро, на борту были три члена экипажа и 13 туристов, в том числе один ребенок. Спастись удалось восьми из них.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,6 млн+22 277 / сут.
Умерли
169 тыс.+815 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+19 368 / сут.
- После крушения Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» запретили перевозить пассажиров
- Польша продаст Украине вакцину от COVID-19 с истекающим сроком годности
- Режим ЧС введен в нескольких районах Кубани из-за ливней
- В России выросли продажи шампанского и коньяка
- Новый «Сапсан» запустят между Москвой и Петербургом в 2022 году
- Собянин наградил московских спортсменов - призеров Олимпиады в Токио
- Семьям погибших при взрыве автобуса в Воронеже выплатят по 1 млн рублей
- Прокуратура просит запретить Соболь покидать Москву
- В Краснодарском крае ожидается выпадение 150 мм осадков
- Жители Японии отреагировали на слова Лаврова о Курилах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru