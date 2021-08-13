Пострадавшие и семьи погибших при крушении Ми-8 на Камчатке получат по 2 миллиона рублей

Отмечается, что также финансовая компенсация также будет выплачена авиационным предприятием «Витязь-Аэро». Сейчас вопрос о размере компенсаций пострадавшим и семьям погибших в компании прорабатывается, сообщил исполнительный директор авиапредприятия Дмитрий Черных.

Накануне вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на Камчатке. На борту были три члена экипажа и 13 туристов, в том числе один ребенок. Спастись удалось восьми из них. В пятницу поисковые работы продолжились. Известно, что воздушное судно лежит на глубине 145 метров, в 700 метрах от берега.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов предложил представить пять инспекторов Кроноцкого заповедника к награде «За спасение погибавших» после крушения вертолета МИ-8. Именно благодаря их точным действиям выжившие при крушении были спасены из холодной воды.

СК назвал три главные версии крушения вертолета, передает Ura.ru.







