После ДТП с девятью погибшими в Крыму задержан организатор перевозки

В Крыму задержан организатор перевозки после ДТП, в котором погибли девять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ.

Отмечается, что перевозчик обвиняется в нарушении правил безопасности.

В СК заявили, что уже имеются доказательства этих нарушений. Как пишет агентство, в ближайшее время следователи обратятся в суд для избрания задержанному меры пресечения.

По данным агентства, среди погибших в ДТП были жители Краснодарского и Хабаровского краев, городов Сургута и Омска, а также жители Крыма.



