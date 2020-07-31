После ДТП с девятью погибшими в Крыму задержан организатор перевозки
В Крыму задержан организатор перевозки после ДТП, в котором погибли девять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ.
Отмечается, что перевозчик обвиняется в нарушении правил безопасности.
В СК заявили, что уже имеются доказательства этих нарушений. Как пишет агентство, в ближайшее время следователи обратятся в суд для избрания задержанному меры пресечения.
По данным агентства, среди погибших в ДТП были жители Краснодарского и Хабаровского краев, городов Сургута и Омска, а также жители Крыма.
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