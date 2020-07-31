Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
31 июля 202007:29
Рейсовый микроавтобус столкнулся с грузовиком на крымской трассе «Таврида» у Белогорска, сообщают информагентства. По данным МЧС, погибли восемь человек, двое из них – дети, передаёт ТАСС.
Пострадавшими числятся ещё семь человек.
Как уточняет РИА Новости, микроавтобус Mercedes Sprinter врезался в стоящий грузовик с прицепом около 06:40 по местному времени. По имеющимся данным, он ехал из Краснодара в Севастополь.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru