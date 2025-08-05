В ДТП с автобусом в Тульской области пострадали около 30 человек

Пассажирский автобус «Луганск - Москва» наехал на опору пункта взимания платы на трассе М-4 «Дон» в Тульской области, есть пострадавшие. Об этом рассказал начальник пресс-службы регионального управления МВД Андрей Ярцев в беседе с РИА Новости.

Авария произошла на 228-м километре дороги в Киреевском районе области.

«По предварительной информации, в автобусе находилось 48 человек. Пострадали около 20 человек, среди них четверо детей», - указал Ярцев.

Позже в УМВД заявили, что число пострадавших увеличилось и составило более 30.

Предварительно, причиной ДТП стал сильный туман.

Ранее в Кургане столкнулись пассажирский автобус и иномарка, пострадала женщина, пишет Ura.ru.

