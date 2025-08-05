В ДТП с автобусом в Тульской области пострадали около 30 человек
Пассажирский автобус «Луганск - Москва» наехал на опору пункта взимания платы на трассе М-4 «Дон» в Тульской области, есть пострадавшие. Об этом рассказал начальник пресс-службы регионального управления МВД Андрей Ярцев в беседе с РИА Новости.
Авария произошла на 228-м километре дороги в Киреевском районе области.
«По предварительной информации, в автобусе находилось 48 человек. Пострадали около 20 человек, среди них четверо детей», - указал Ярцев.
Позже в УМВД заявили, что число пострадавших увеличилось и составило более 30.
Предварительно, причиной ДТП стал сильный туман.
Ранее в Кургане столкнулись пассажирский автобус и иномарка, пострадала женщина, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru