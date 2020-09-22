Новости за ночь: Актер Дмитрий Жулин разбился в ДТП
Во Владимирской области погиб в ДТП актер Дмитрий Жулин. Он участвовал в популярных отечественных сериалах, однако в 2009 году решил уйти в монастырь.
Об аварии сообщил Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на источник в полиции. Сообщается, что авария произошла утром в понедельник, 21 сентября, на 61-м километре дороги «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума». По предварительным данным Жулин, управляя Renault Duster, нарушил правила дорожного движения. Он не уступил дорогу движущемуся маршрутному автобусу.
В автомобиле Жулина также находился пассажир. Он выжил и был госпитализирован. Пассажиры рейсового автобуса травм не получили, передает РИА ФАН.
Жулин приобрел известность после участия в сериалах «Александровский сад» и «Охота на Берию».
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