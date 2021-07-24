Количество жертв ДТП с туристическим автобусом на Кубани выросло до двух

Число погибших в ДТП с туристическим автобусом на Кубани увеличилось до двух. Об этом сообщают экстренные службы. По предварительным данным, погибли женщина и мужчина, сообщают в администрации Апшеронского района.

Ранее стало известно о гибели одного человека. 19 человек пострадали в результате аварии. Инцидент произошел в районе поселка Мезмай в Апшеронском районе.

