После драки армян и азербайджанцев в Москве возбудили дело

Как рассказали в столичном главке, в ночь на 24 июля в столичном районе Марьино были причинены телесные повреждения мужчине и поврежден его автомобиль. Также, по данным ведомства, неизвестные ворвались в кафе и грабили кассу на 50 тысяч рублей.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 213 (хулиганство) и 162 (разбой) Уголовного кодекса Российской Федерации», - заявили в полиции.



По подозрению в совершении эти преступлений задержаны более 25 человек. Им также грозит ограничение въезда в Россию на пять лет, если правоохранители выявят нарушение миграционного законодательства.









