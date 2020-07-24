После драки армян и азербайджанцев в Москве возбудили дело

Уголовные дела по разбою и хулиганству возбудили в Москве после массовой драки в кафе. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МВД.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы произошла массовая драка армян и азербайджанцев.

Массовая драка произошла на юго-востоке Москвы

Как рассказали в столичном главке, в ночь на 24 июля в столичном районе Марьино были причинены телесные повреждения мужчине и поврежден его автомобиль. Также, по данным ведомства, неизвестные ворвались в кафе и грабили кассу на 50 тысяч рублей.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 213 (хулиганство) и 162 (разбой) Уголовного кодекса Российской Федерации», - заявили в полиции.

По подозрению в совершении эти преступлений задержаны более 25 человек. Им также грозит ограничение въезда в Россию на пять лет, если правоохранители выявят нарушение миграционного законодательства.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Драка
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