После драки армян и азербайджанцев в Москве возбудили дело
Уголовные дела по разбою и хулиганству возбудили в Москве после массовой драки в кафе. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МВД.
Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы произошла массовая драка армян и азербайджанцев.
Как рассказали в столичном главке, в ночь на 24 июля в столичном районе Марьино были причинены телесные повреждения мужчине и поврежден его автомобиль. Также, по данным ведомства, неизвестные ворвались в кафе и грабили кассу на 50 тысяч рублей.
«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 213 (хулиганство) и 162 (разбой) Уголовного кодекса Российской Федерации», - заявили в полиции.
По подозрению в совершении эти преступлений задержаны более 25 человек. Им также грозит ограничение въезда в Россию на пять лет, если правоохранители выявят нарушение миграционного законодательства.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
801 тыс.+5 811 / сут.
Умерли
13 046+154 / сут.
Выздоровели
589 тыс.+8 444 / сут.
- Туристам вернут деньги за отмененные брони в российских отелях
- После драки армян и азербайджанцев в Москве возбудили дело
- Вход в театры и на концерты Роспотребнадзор разрешил только в масках
- Набиуллина оценила сроки восстановления экономики РФ
- В стамбульском соборе святой Софии возобновились мусульманские богослужения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru