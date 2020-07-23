Массовая драка произошла на юго-востоке Москвы
23 июля 202023:42
Драка с участием нескольких десятков человек произошла на юго-востоке столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, инцидент произошел на пересечении улиц Люблинская и Нижние поля.
Причины конфликта выясняются. Источник агентства уточнил, что в драке приняли участие не менее 20 человек. На место происшествия приехала полиция.
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23 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru