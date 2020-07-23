Массовая драка произошла на юго-востоке Москвы

Драка с участием нескольких десятков человек произошла на юго-востоке столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, инцидент произошел на пересечении улиц Люблинская и Нижние поля.

Причины конфликта выясняются. Источник агентства уточнил, что в драке приняли участие не менее 20 человек. На место происшествия приехала полиция.



