После аварии на ж/д под Волгоградом госпитализированы 30 человек

После схода вагонов пассажирского поезда Казань — Адлер под Волгоградом в Котельниковскую ЦРБ были госпитализированы 30 человек, сообщили власти региона.

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В медицинское учреждение доставлены в том числе 15 детей.

По уточненной информации МЧС России, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь при этом опрокинулись.

Ранее Следственный комитет России возбудил дело после столкновения поезда и «КАМАЗа» в Волгоградской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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