После аварии на ж/д под Волгоградом госпитализированы 30 человек

В медицинское учреждение доставлены в том числе 15 детей.



По уточненной информации МЧС России, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь при этом опрокинулись.

Ранее Следственный комитет России возбудил дело после столкновения поезда и «КАМАЗа» в Волгоградской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

