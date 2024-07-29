После аварии на ж/д под Волгоградом госпитализированы 30 человек
29 июля 202415:31
После схода вагонов пассажирского поезда Казань — Адлер под Волгоградом в Котельниковскую ЦРБ были госпитализированы 30 человек, сообщили власти региона.
В медицинское учреждение доставлены в том числе 15 детей.
По уточненной информации МЧС России, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь при этом опрокинулись.
Ранее Следственный комитет России возбудил дело после столкновения поезда и «КАМАЗа» в Волгоградской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- После аварии на ж/д под Волгоградом госпитализированы 30 человек
- Мэр Парижа Идальго осталась довольна церемонией открытия Олимпиады
- Массовое отравление детей произошло в палаточном лагере в Вологодской области
- Превентивную эвакуацию начали в Миасском городском округе из-за затопления
- Крупнейшие фармкомпании сократили выплаты российским врачам
- «Анализы, спорт и сон»: Врач рассказала, как побороть сахарную зависимость
- Жительница Казани рассказала о панике среди пассажиров сошедшего с рельсов поезда
- Эксперт Васюнина пояснила, когда зарплата может быть ниже МРОТ
- На 100-м году жизни скончался рекордсмен-конькобежец СССР Юрий Сергеев
- Студия The Bratans анонсировала игру «Русы против ящеров-2»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru