После атаки на резиденцию Нетаньяху задержаны трое человек

Президент Израиля Ицхак Герцог выступил с решительным осуждением инцидента. Он также переговорил с главой Шин Бет и подчеркнул «настоятельную необходимость расследования и привлечения виновных в инциденте как можно скорее».



Это уже второе за месяц нападение на резиденцию Биньямина Нетаньяху. 19 октября на территорию комплекса упал беспилотник, запущенный, предположительно, из Ливана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

