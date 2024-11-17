После атаки на резиденцию Нетаньяху задержаны трое человек
Полиция арестовала троих человек после запуска нескольких сигнальных ракет по резиденции израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Служба внутренней безопасности страны Шин Бет охарактеризовала инцидент как «опасную эскалацию», сообщает The Times of Israel.
Ракеты были запущены рано утром в воскресенье, 17 ноября. Снаряды упали во двор резиденции, один из них загорелся. Данных о каком-либо материальном ущербе израильские СМИ не приводят. Известно, что в момент происшествия Нетаньяху и членов его семьи в резиденции не было.
Президент Израиля Ицхак Герцог выступил с решительным осуждением инцидента. Он также переговорил с главой Шин Бет и подчеркнул «настоятельную необходимость расследования и привлечения виновных в инциденте как можно скорее».
Это уже второе за месяц нападение на резиденцию Биньямина Нетаньяху. 19 октября на территорию комплекса упал беспилотник, запущенный, предположительно, из Ливана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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