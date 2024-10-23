СМИ: Беспилотник «Хезболлы» попал в окно спальни дома Нетаньяху
Беспилотник, запущенный ливанским движением «Хезболла» по частной резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, повредил окно спальни в здании. Об этом сообщила телерадиокомпания Kan.
Ранее стало известно, что вылетевший из Ливана БПЛА атаковал резиденцию израильского премьера в Кесарии, напоминает Ura.ru. «Хезболла» взяла «полную и исключительную» ответственность за удар. В результате никто не пострадал.
По данным Kan, после атаки на здании были видны следы прямого попадания дрона в окно. В целом дому был причинен незначительный ущерб.
Также телерадиокомпания указывает, что «Хезболла» запустила три БПЛА, нацеленные на резиденцию Нетаньяху. По данным израильской армии, два дрона были перехвачены.
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