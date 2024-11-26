По ее словам, британский посол уже прибыл в российское дипломатическое ведомство.

Напомним, ФСБ России обнаружила признаки разведывательной деятельности в работе сотрудника посольства Великобритании в Москве. Работника британского посольства лишили аккредитации за то, что он указал недостоверные данные при въезде в Россию.

Сообщается, что речь идет об Уилксе Эдварде Прайоре — втором секретаре политического отдела посольства Великобритании. Согласно предписанию, он обязан в двухнедельный срок покинуть территорию России.

Ранее в посольстве России в Великобритании заявили, что Лондон усилил антироссийскую кампанию на фоне успехов Вооруженных сил России на поле боя. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

