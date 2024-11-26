Посла Великобритании вызвали в МИД России
Посла Великобритании в Москве Найджела Кейси вызвали в российский МИД. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, британский посол уже прибыл в российское дипломатическое ведомство.
Напомним, ФСБ России обнаружила признаки разведывательной деятельности в работе сотрудника посольства Великобритании в Москве. Работника британского посольства лишили аккредитации за то, что он указал недостоверные данные при въезде в Россию.
Сообщается, что речь идет об Уилксе Эдварде Прайоре — втором секретаре политического отдела посольства Великобритании. Согласно предписанию, он обязан в двухнедельный срок покинуть территорию России.
Ранее в посольстве России в Великобритании заявили, что Лондон усилил антироссийскую кампанию на фоне успехов Вооруженных сил России на поле боя. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru