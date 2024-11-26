Посольство РФ: Лондон усилил кампанию против Москвы из-за провала на Украине

Лондон усилил антироссийскую кампанию на фоне успехов ВС России на поле боя, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посольства РФ в Великобритании.

Великобритания выделит 9,5 млн долларов на дроны для Украины

Диппредставительство отмечает, что просматривается заинтересованность местного силового блока «под сурдинку» запросить дополнительное финансирование на нужды обороны. Дипломаты указали, что «изношенная инфраструктура и испытывающая серьезные проблемы система здравоохранения Великобритании в перспективе могут недосчитаться еще многих десятков миллиардов фунтов стерлингов».

Ранее стало известно, что британские власти несколько недель назад впервые с момента прихода к власти премьер-министра Великобритании Кира Стармера поставили Киеву десятки крылатых ракет Storm Shadow, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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