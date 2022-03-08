Посла Ирландии вызвали в МИД России

Послу Ирландии в Москве Брайану МакЭлдаффу был заявлен протест в связи инцидентом с посольством РФ в Дублине, сообщает пресс-служба МИД России.

В Дублине задержан мужчина, протаранивший ворота посольства РФ

В сообщении говорится, что причиной вызова посла стал совершённый грузовиком таран въездных ворот российской дипмиссии.

«В МИД России был вызван посол Ирландии в Москве... ему был заявлен решительный протест в связи с инцидентом с нарушением безопасности посольства России в Дублине», - подчеркнули в министерстве.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать нападение на российскую дипмиссию в Дублине, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПротестыИрландияМИД России
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