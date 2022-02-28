Посетителей ТЦ Columbus эвакуировали в Москве

Посетителей торгового центра Columbus, расположенного на юге Москвы, эвакуировали. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

По данным источника, ТЦ временно прекратил свою работу по техническим причинам.

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Отмечается, что к зданию подъехали автомобили скорой помощи и полиции.

27 февраля СМИ сообщили, что посетители и работники торгового центра «Ривьера» на юго-востоке столицы были также эвакуированы по техническим причинам.

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