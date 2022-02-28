Посетителей ТЦ Columbus эвакуировали в Москве
28 февраля 202215:07
Посетителей торгового центра Columbus, расположенного на юге Москвы, эвакуировали. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.
По данным источника, ТЦ временно прекратил свою работу по техническим причинам.
Отмечается, что к зданию подъехали автомобили скорой помощи и полиции.
27 февраля СМИ сообщили, что посетители и работники торгового центра «Ривьера» на юго-востоке столицы были также эвакуированы по техническим причинам.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru