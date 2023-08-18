Посетителей «Афимолл Сити» эвакуировали из-за угрозы взрыва
18 августа 202315:16
Правоохранительные органы сообщили об анонимной угрозе взрыва в «IQ-квартале» и ТЦ «Афимолл сити». Посетители были эвакуированы, передает агентство ТАСС.
По словам собеседника агентства, в помещениях сработала сигнализация.
Ранее стало известно, что все столичные торговые центры получили анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. Отмечается, что сведения были получены с украинской территории. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru