Посетителей «Афимолл Сити» эвакуировали из-за угрозы взрыва

Правоохранительные органы сообщили об анонимной угрозе взрыва в «IQ-квартале» и ТЦ «Афимолл сити». Посетители были эвакуированы, передает агентство ТАСС.

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По словам собеседника агентства, в помещениях сработала сигнализация.

Ранее стало известно, что все столичные торговые центры получили анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. Отмечается, что сведения были получены с украинской территории. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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