Посетителей «Афимолл Сити» эвакуировали из-за угрозы взрыва

По словам собеседника агентства, в помещениях сработала сигнализация.

Ранее стало известно, что все столичные торговые центры получили анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. Отмечается, что сведения были получены с украинской территории. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



