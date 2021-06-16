«Поразительная беспечность!» Китай не останавливает «дырявую» АЭС
АЭС «Тайшань» не останавливают из-за экономии денег, хотя происходящее там очень серьезно, заявил НСН профессор Владимир Кузнецов.
Ситуация с повышением уровня радиации на китайской АЭС «Тайшань» может быть очень серьезной, однако для ее оценки надо остановить проблемный энергоблок, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший начальник инспекции по ядерной и радиационной безопасности Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов.
Так он прокомментировал заявление властей Китая, которые впервые подтвердили повышение уровня радиации на АЭС «Тайшань» . Отмечается, что причиной этого могло стать повреждение топливных стержней.
«Меня поражает беспечность руководства китайской атомной энергетики при таких инцидентах на АЭС. Энергоблок надо останавливать, расхолаживать, вынимать всю активную зону, проводить контроль герметичности каждой тепловыделяющей сборки. И только потом можно делать какие-то выводы о безопасности или небезопасности процесса, который там сейчас происходит. Процесс этот длительный – порядка 2-4 месяцев, но на это никто не идет, все экономят деньги. Лишний раз мы убеждаемся в том, что вопросы, связанные с экономикой, стоят выше вопросов безопасности. То, что происходит на АЭС - это очень серьезная вещь. Но оценить ее можно только таким путем», - сказал Кузнецов.
По его словам, аналогов этой АЭС нет нигде в мире и технология работы с подобными мощностями еще не отработана.
«На этой станции работают французские реакторы, она построена по французскому проекту, эти два энергоблока самые мощные в мире. Китайцы как всегда замахиваются на гигантизм сродни Советскому Союзу. Не успели они достаточное время поработать в атомной энергетике, как жахнули такой энергоблок 1750 МВт. Ничего подобного в мире не работает. И у тех же французов такого нет. Во Франции строится энергоблок, который меньше по мощности на 400 МВт, причем строится он уже 15 лет. Кроме того, технология не отработана. Люди, которые работают на АЭС, с подобными мощностями наверняка не имели дело», - уверен профессор.
При этом он высказал мнение, что от китайских властей не стоит ждать открытости в освещении ситуации с АЭС.
«Во всем мире эта тема является табу для обсуждений - и у китайцев, и у русских, и у французов. Тем более, что атомная энергетика в Китае развивается семимильными шагами. Но китайцы еще получат по шапке при всем том, что у них есть. У них нет грамотных специалистов на эксплуатации. Все молчат, а те, кто ушел на пенсию, еще кое-как рот открывают и говорят, что положение в атомной энергетике Китая далеко от розовых благоухающих роз. Станции строятся, а готовить персонал некому. Они не набрались опыта в этом плане, тем более используя западные технологии. Французы должны были их учить, но как они могли это сделать, если у них самих подобные реакторы не работают», - заключил собеседник НСН.
Министерство охраны окружающей среды Китая в среду выступило с заявлением, в котором говорится о повышении уровня радиоактивности теплоносителя первого контура на первом энергоблоке АЭС «Тайшань». При этом в ведомстве отмечают, что АЭС по-прежнему стабильно работает в пределах, установленных в технических регламентах.
Ранее телекомпания CNN сообщала, что один из подрядчиков этой АЭС - французская компания Framatome - информировала власти США о «неизбежном радиационном риске» на объекте. Отмечалось, что на АЭС зафиксировано превышение радиационного фона. По этой причине китайский регулятор, чтобы не останавливать реакторы, повысил допустимые нормы более чем в два раза. Однако к 30 мая АЭС уже выбрала 90% нового, пересмотренного годового лимита.
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