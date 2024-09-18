«Попытка захвата!»: Бакальчук заявила о трех пострадавших при стрельбе у офиса Wildberries
18 сентября 202413:18
Основательница маркетпейса Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о неудачной попытке рейдерского захвата офисов компании в Москве со стороны Владислава Бакальчука.
«Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался. Я публично обращаюсь к правоохранительным органам взять на контроль эту ситуацию», - написала предпринимательница в своем Telegram-канале.
По ее словам, при попытке захвата офисов Wildberries были ранены трое человек, их состояние уточняется. Бакальчук обратилась к правоохранительным органам с просьбой взять на контроль ситуацию.
Работников офиса эвакуировали, на месте работают оперативные службы, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru