«Попытка захвата!»: Бакальчук заявила о трех пострадавших при стрельбе у офиса Wildberries

«Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался. Я публично обращаюсь к правоохранительным органам взять на контроль эту ситуацию», - написала предпринимательница в своем Telegram-канале.

По ее словам, при попытке захвата офисов Wildberries были ранены трое человек, их состояние уточняется. Бакальчук обратилась к правоохранительным органам с просьбой взять на контроль ситуацию.

Работников офиса эвакуировали, на месте работают оперативные службы, отмечает «Радиоточка НСН».

