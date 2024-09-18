Неизвестные открыли стрельбу около офиса Wildberries

Работников офиса эвакуировали, на месте работает полиция. Предварительно, компания мужчин пыталась зайти в офис, их не пустили.

По данным пресс-службы Wildberries, экс-супруг основательницы компании Татьяны Бакальчук Владислав пытался попасть в офис.



«Сегодня в офис компании Wildberries была осуществлена попытка незаконного проникновения Владислава Бакальчука с охраной, правоохранительными органами предприняты необходимые меры, ситуация стабильная», - сказали в пресс-службе компании.

Ранее адвокат Владислава Бакальчука Елена Ковалева заявила, что тот намерен помириться с женой и сохранить брак, напоминает «Радиоточка НСН».

