Неизвестные открыли стрельбу около офиса Wildberries

Неизвестные приехали к офису маркетплейса Wildberries в бизнес-центре «Романов Двор» и устроили стрельбу, пишут СМИ.

Началась проверка после конфликта со стрельбой на улице в Краснодаре

Работников офиса эвакуировали, на месте работает полиция. Предварительно, компания мужчин пыталась зайти в офис, их не пустили.

По данным пресс-службы Wildberries, экс-супруг основательницы компании Татьяны Бакальчук Владислав пытался попасть в офис.

«Сегодня в офис компании Wildberries была осуществлена попытка незаконного проникновения Владислава Бакальчука с охраной, правоохранительными органами предприняты необходимые меры, ситуация стабильная», - сказали в пресс-службе компании.

Ранее адвокат Владислава Бакальчука Елена Ковалева заявила, что тот намерен помириться с женой и сохранить брак, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Ирина Алтухова
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