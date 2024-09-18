Неизвестные открыли стрельбу около офиса Wildberries
18 сентября 202412:38
Неизвестные приехали к офису маркетплейса Wildberries в бизнес-центре «Романов Двор» и устроили стрельбу, пишут СМИ.
Работников офиса эвакуировали, на месте работает полиция. Предварительно, компания мужчин пыталась зайти в офис, их не пустили.
По данным пресс-службы Wildberries, экс-супруг основательницы компании Татьяны Бакальчук Владислав пытался попасть в офис.
«Сегодня в офис компании Wildberries была осуществлена попытка незаконного проникновения Владислава Бакальчука с охраной, правоохранительными органами предприняты необходимые меры, ситуация стабильная», - сказали в пресс-службе компании.
Ранее адвокат Владислава Бакальчука Елена Ковалева заявила, что тот намерен помириться с женой и сохранить брак, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru