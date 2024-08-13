Попавший в грозу борт Smartavia из Петербурга получил незначительные повреждения

11 августа самолет авиакомпании Smartavia, следовавший из Санкт-Петербурга в Калининград и попавший в грозу, получил незначительные повреждения и годен для полетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

В авиакомпании сообщили, что по итогам осмотра обнаружено повреждение лакокрасочного покрытия на носовой части обтекателя метеолокатора и на участке левого полукрыла.

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Эти повреждения не превысили допустимые нормы. Также была заменена поврежденная разрядом молнии линза верхнего проблескового маяка.

В Smartavia сообщили, что осмотр не выявил повреждений конструкции или признаков воздействия молнии на системы самолета. Техническая документация подтвердила возможность дальнейших полетов, и информация о событии была направлена в Росавиацию. Авиавласти не классифицировали инцидент как происшествие, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/flysmartavia
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