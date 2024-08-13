Попавший в грозу борт Smartavia из Петербурга получил незначительные повреждения

11 августа самолет авиакомпании Smartavia, следовавший из Санкт-Петербурга в Калининград и попавший в грозу, получил незначительные повреждения и годен для полетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

В авиакомпании сообщили, что по итогам осмотра обнаружено повреждение лакокрасочного покрытия на носовой части обтекателя метеолокатора и на участке левого полукрыла.