Помощник Евгения Тарло уточнил причину смерти экс-сенатора

«Евгений Георгиевич скончался сегодня ночью от сердечной недостаточности. Это пока единственная информация, которая появилась», - сообщил корреспонденту НСН помощник адвоката и экс-сенатора Евгения Тарло Дмитрий.

Евгений Тарло родился в 13 февраля 1958 года в Новосибирске. В 1985 году окончил юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертацию, получил учёное звание — профессор. С 2007 по 2015 год представлял интересы Тамбовской области в Совете Федерации. Позднее возглавил фонд «Правовое государство».