Помощник Евгения Тарло уточнил причину смерти экс-сенатора

Известного адвоката не стало сегодня ночью. Ему шел 63-й год.

Доктор юридических наук, вице-президент Федерального Союза Адвокатов России и экс-сенатор Евгений Тарло умер в 62 года. Предварительная причина смерти - инфаркт. Ее подтвердили в окружении умершего.

Последние интервью Евгения Тарло

«Евгений Георгиевич скончался сегодня ночью от сердечной недостаточности. Это пока единственная информация, которая появилась», - сообщил корреспонденту НСН помощник адвоката и экс-сенатора Евгения Тарло Дмитрий.

Евгений Тарло родился в 13 февраля 1958 года в Новосибирске. В 1985 году окончил юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертацию, получил учёное звание — профессор. С 2007 по 2015 год представлял интересы Тамбовской области в Совете Федерации. Позднее возглавил фонд «Правовое государство».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Евгений ТарлоСмерть
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры