Пользователи сообщили о большом пожаре в подмосковном Раменском
13 августа 202313:25
Очевидцы публикуют в социальных сетях видео пожара в подмосковном Раменском. Над строением, расположенном около Донинского шоссе, видны клубы черного дыма.
По данным МЧС, о пожаре стало известно в 11:53 мск. Огонь охватил около 2000 кв метров склада удобрений на четвертом километре Донинского шоссе.
На месте возгорания находятся экстренные службы. Данные о пожаре уточняются.
Ранее в подмосковном Домодедово произошло возгорание автосервиса, сообщают «Известия» со ссылкой на спасателей региона.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru