Пользователи сообщили о большом пожаре в подмосковном Раменском

Очевидцы публикуют в социальных сетях видео пожара в подмосковном Раменском. Над строением, расположенном около Донинского шоссе, видны клубы черного дыма.

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По данным МЧС, о пожаре стало известно в 11:53 мск. Огонь охватил около 2000 кв метров склада удобрений на четвертом километре Донинского шоссе.

На месте возгорания находятся экстренные службы. Данные о пожаре уточняются.

Ранее в подмосковном Домодедово произошло возгорание автосервиса, сообщают «Известия» со ссылкой на спасателей региона.



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ФОТО: скриншот с видео
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