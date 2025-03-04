Полуторагодовалая девочка отравилась наркотиками в Нижнем Новгороде
Полуторагодовалая девочка отравилась наркотиками в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба Сследственное управление СК РФ по Нижегородской области.
В ведомстве заявили, что ребёнок был госпитализирован 1 марта. Сотрудники инфекционной больницы зафиксировали у девочке признаки отравления наркотическим веществом.
Отмечается, что по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Склонение к потреблению наркотических средств».
«Проводится комплекс необходимых следственных действи... проверяются условия жизни и воспитания ребёнка в семье», - говорится в сообщении.
Ранее девочка в возрасте около одоного года отравилась синтетическим опиоидным наркотиком метадоном в городе Никольское в Ленинградской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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