Полуторагодовалая девочка отравилась наркотиками в Нижнем Новгороде

В ведомстве заявили, что ребёнок был госпитализирован 1 марта. Сотрудники инфекционной больницы зафиксировали у девочке признаки отравления наркотическим веществом.

Отмечается, что по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Склонение к потреблению наркотических средств».

«Проводится комплекс необходимых следственных действи... проверяются условия жизни и воспитания ребёнка в семье», - говорится в сообщении.

Ранее девочка в возрасте около одоного года отравилась синтетическим опиоидным наркотиком метадоном в городе Никольское в Ленинградской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».