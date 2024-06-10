Польский завод «Меско», где в произошел взрыв, производил боеприпасы для ВСУ

На польском заводе «Меско», где в понедельник произошел взрыв, изготавливали оружие и боеприпасы для украинской армии, сообщает на официальном сайте предприятия.

Согласно данным, которые ранее были опубликованы на портале, завод занимался производством переносных зенитных ракетных комплексов и танковых снарядов. Например, в 2022 году была заключена сделка с Министерством обороны США о продаже нескольких сотен ПЗРК «Piorun» для передачи их Вооруженным силам Украины.

СМИ: Взрыв прогремел на оружейном заводе «Меско» на юге Польши

В 2023 году предприятие также заключило контракт с украинской компанией ARTeM на производство 125-миллиметровых танковых снарядов.

Об инциденте ранее в понедельник сообщила радиостанция RMF FM. По словам директора завода завода Эльжбеты Сренявской, взрыв произошел в Центре ракетного топлива, который был введен в эксплуатацию несколько лет назад. Местная прокуратура уже начала расследование, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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