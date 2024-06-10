Польский завод «Меско», где в произошел взрыв, производил боеприпасы для ВСУ
На польском заводе «Меско», где в понедельник произошел взрыв, изготавливали оружие и боеприпасы для украинской армии, сообщает на официальном сайте предприятия.
Согласно данным, которые ранее были опубликованы на портале, завод занимался производством переносных зенитных ракетных комплексов и танковых снарядов. Например, в 2022 году была заключена сделка с Министерством обороны США о продаже нескольких сотен ПЗРК «Piorun» для передачи их Вооруженным силам Украины.
В 2023 году предприятие также заключило контракт с украинской компанией ARTeM на производство 125-миллиметровых танковых снарядов.
Об инциденте ранее в понедельник сообщила радиостанция RMF FM. По словам директора завода завода Эльжбеты Сренявской, взрыв произошел в Центре ракетного топлива, который был введен в эксплуатацию несколько лет назад. Местная прокуратура уже начала расследование, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Польский завод «Меско», где в произошел взрыв, производил боеприпасы для ВСУ
- CAS проведет слушания по апелляциям российской стороны по делу Валиевой
- Министр обороны Белоусов провел встречу с военкорами
- На блогера Ивлееву заявили в ФАС за провокационный слоган её нового ресторана
- Финляндия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства страны
- Россияне вошли в топ-10 самых расточительных туристов в мире
- Глава МИД Китая предложить созвать «настоящую» мирную конференцию по Украине
- На Украине в Черновцах обнаружили зараженные африканской чумой туши свиней
- Краснодарский край планирует принять не менее 10 миллионов туристов за лето
- В Крыму двух украинских пограничников осудили на 17 лет за захват судна
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru