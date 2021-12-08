Польские истребители сопроводили российский самолет-разведчик над Балтикой
Истребители польских ВВС поднимались в небо для сопровождения над Балтийским морем российского самолета-разведчика Ил-20. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление альянса НАТО.
Отмечается, что истребители вылетали 7 декабря с авиабазы в Литве, где они временно находятся в рамках выполнения миссии по патрулированию воздушного пространства в балтийских странах. В небе самолет был идентифицирован как российский Ил-20.
По данным альянса, связь с авиадиспетчерской службой экипаж не вел, также не указал маршрут полета.
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