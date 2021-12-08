Польские истребители сопроводили российский самолет-разведчик над Балтикой

Истребители польских ВВС поднимались в небо для сопровождения над Балтийским морем российского самолета-разведчика Ил-20. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление альянса НАТО.

Российские Су-27 сопроводили над Чёрным морем французские истребители

Отмечается, что истребители вылетали 7 декабря с авиабазы в Литве, где они временно находятся в рамках выполнения миссии по патрулированию воздушного пространства в балтийских странах. В небе самолет был идентифицирован как российский Ил-20.

По данным альянса, связь с авиадиспетчерской службой экипаж не вел, также не указал маршрут полета.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Балтийское МореИстребитель
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры