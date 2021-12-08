Российские Су-27 сопроводили над Чёрным морем французские истребители
Российские истребители Су-27 сопровождили над Чёрным морем три французских военных самолёта и не допустили нарушения государственной границы РФ, сообщает Национальный центр управления обороной России.
В сообщении говорится, что после обнаружения воздушных целей над нейтральными водами Черного моря в воздух были подняты два Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.
Российские лётчики идентифицировали цели как тактические истребители ВКС Франции «Мираж-2000» и «Рафаль», а также самолёт-заправщик С-135, после чего сопроводили их над акваторией Чёрного моря. На аэродром базирования Су-27 вернулись после разворота иностранных самолётов от госграницы РФ.
Ранее российские истребители засекли над Чёрным морем самолёты-разведчики ВВС США RC-135 и CL-600 «Артемис» и сопроводили их, чтобы не допустить пересечение границы РФ, сообщает Ura.ru.
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