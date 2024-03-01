Польская полиция задержала водителя, въехавшего в толпу людей в Щецине

Представитель полиции Щецина Павел Панкау уточнил, что мужчина, управлявший легковушкой Ford Focus, на площади Родло въехал в автобусную остановку. В результате пострадали 12 человек.

По его словам, покинув место происшествия, водитель «Форда» столкнулся ещё с четырьмя автомобилями - в этих инцидентах также пострадали люди.

«Виновник уже задержан, это 33-летний мужчина», - заключил Панкау.

Ранее в Алма-Ате пассажирский автобус въехал в толпу людей, стоящую на остановке общественного транспорта, четыре человека погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

