Польская полиция задержала водителя, въехавшего в толпу людей в Щецине
Польская полиция задержала водителя легкового автомобиля, который въехал в толпу людей в городе Щецин, сообщает польское телевидение.
Представитель полиции Щецина Павел Панкау уточнил, что мужчина, управлявший легковушкой Ford Focus, на площади Родло въехал в автобусную остановку. В результате пострадали 12 человек.
По его словам, покинув место происшествия, водитель «Форда» столкнулся ещё с четырьмя автомобилями - в этих инцидентах также пострадали люди.
«Виновник уже задержан, это 33-летний мужчина», - заключил Панкау.
Ранее в Алма-Ате пассажирский автобус въехал в толпу людей, стоящую на остановке общественного транспорта, четыре человека погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru