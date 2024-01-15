В Израиле автомобиль въехал в толпу пешеходов, погибла женщина
Нелегальный рабочий Махмуд Зидат из палестинского города Бани-Наим на автомобили протаранил прохожих в городе Раанана в центральной части Израиля. Об этом издание Haaretz.
По данным полиции, 44-летний мужчина сначала ударил ножом женщину и угнал её автомобиль, а затем въехал в толпу пешеходов. После этого он не справился с управлением и разбил машину, пересел в другую и продолжил сбивать прохожих.
Вместе с Зидатом в машине находился его 25-летний племянник, который скрылся с места происшествия, однако позже был задержан вместе с дядей, в результате действий которого погибла 79-летняя женщина.
Отмечается, что пострадали 17 человек. Трое из них, в том числе 16-летний подросток, находятся в тяжёлом состоянии. Состояние ещё 14 пострадавших, в том числе шестерых детей, врачи оценивают, как лёгкой и средней степени тяжести.
Ранее в Испании мужчина на автомобиле сбил группу велосипедистов, устроивших пробег в поддержку Палестины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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