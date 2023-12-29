Польская армия заявила о неопознанном объекте, прилетевшем со стороны Украины

«Утром неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Республики Польша со стороны границы с Украиной и с момента пересечения границы до исчезновения сигнала наблюдался радарами системы ПВО страны», - следует из сообщения оперативного командования в официальном профиле соцсети X.

Уточняется, что инцидент произошел в районе села Пшеводув, где осенью прошлого года уже было зафиксировано падение двух ракет. Информации о взрывах в этот раз не последовало.

Ранее генпрокурор Польши подтвердил, что упавшая на территории страны в ноябре прошлого года и убившая двух человек ракета принадлежала Украине, сообщает «Радиоточка НСН».



