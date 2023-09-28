Упавшая в Польше в прошлом году ракета принадлежала Украине
28 сентября 202315:45
Генпрокурор Польши подтвердил, что упавшая на территории страны в ноябре прошлого года и убившая двух человек ракета принадлежала Украине.
В ноябре 2022 года польские СМИ сообщили, что в результате падения ракет на территории Польши погибли два человека.
На днях польское следствие пришло к выводу, что ракета принадлежала Украине, писала Rzeczpospolita со ссылкой на источники. По данным издания, Киев до сих пор не предоставил Варшаве никаких материалов относительно произошедшего, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru