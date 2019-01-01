Совладельца «Зимней вишни» экстрадируют в Россию

Экс-владельца «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского, подозреваемого в коррупции, экстрадируют из Польши в Россию, передает телеканал «360».

Адвокат попытался обжаловать решение Окружного суда Варшавы, но ему отказали и решение вступило в законную силу.

Вишневский скрывался от следственных органов, однако по запросу российской стороны был арестован.

Дело передали министру юстиции, который примет дальнейшее решение о судьбе Вишневского.

Пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» произошёл 25-26 марта 2018 года на площади 1600 квадратных метров с последующим обрушением кровли, перекрытий между четвёртым и третьим этажами. В результате пожара погибло 60 человек, из них 37 детей.

