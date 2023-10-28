Дело оставившего Крымский мост без защиты полковника Волкова поступило в суд
Дело экс-главы отдела Морского управления Росгвардии Сергея Волкова, который не защитил Крымский мост, поступило в суд, пишет "Коммерсант".
Во Второй Западный окружной военный суд поступило уголовное дело, в рамках которого полковник обвиняется в превышении должностных полномочий при закупке оборудования для обеспечения защиты Крымского моста.
По данным СМИ, следствие считает, что Волков потратил почти 400 миллионов рублей на закупку двух комплексов "Орел-БПЛА", которые по своим характеристикам не могли противостоять беспилотниками, из-за чего Крымский мост остался без защиты, отмечает «Радиоточка НСН».
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