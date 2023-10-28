Дело оставившего Крымский мост без защиты полковника Волкова поступило в суд

Во Второй Западный окружной военный суд поступило уголовное дело, в рамках которого полковник обвиняется в превышении должностных полномочий при закупке оборудования для обеспечения защиты Крымского моста.

По данным СМИ, следствие считает, что Волков потратил почти 400 миллионов рублей на закупку двух комплексов "Орел-БПЛА", которые по своим характеристикам не могли противостоять беспилотниками, из-за чего Крымский мост остался без защиты, отмечает «Радиоточка НСН».

