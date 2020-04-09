Замглавы МВД Орехово-Зуево поймали на взятке

Правоохранительные органы задержали заместителя главы Орехово-Зуевского муниципального управления МВД по подозрению в получении взятки от предпринимателя за непроведение проверки в отношении бизнес-объектов. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

По имеющимся данным, полицейский получил от бизнесмена 100 тысяч рублей в машине на одной из АЗС города.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого проведут служебную проверку. Его уволят из органов внутренних дел, завили в региональном главке МВД.

