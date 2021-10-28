Полковник в отставке озвучил версию убийства банкира Яхонтова

Подозреваемый в убийстве Яхонтова пришел в дом банкира в попытках решить свои финансовые проблемы, но договориться так и не смог, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, заслуженный юрист России, полковник милиции в отставке Иван Соловьев.

Ранее подозреваемого в убийстве семьи банкира Яхонтова в Москве Андрея Скрипкина обнаружили мертвым в камере в белорусском Витебске. По предварительным сведениям, подозреваемый совершил суицид, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник. Посольство РФ в Белоруссии проверит все обстоятельства дела.

«Этот господин, который совершил самоубийство в СИЗО Белоруссии, Скрипкин, который признался, дал признательные показания следователю, он же являлся бывшим деловым партнером, не акционером, как Павел Шитов. Мы понимаем, что сам господин Яхонтов был осужден, потом выпущен, у них на двоих с Шитовым остался долг государству в размере 19 миллиардов рублей. За самим Яхонтовым числится 8,2 миллиарда. Соответственно, не закрыты остались долги, в кредиторах там не только юридические лица, но и физические», - отметил Соловьев.

По его словам, именно огромные долги и требования кредиторов стали причиной разногласий бывших партнеров, которым не удалось договориться.

«Я могу предположить, это моя версия, что этому господину Скрипкину тоже определенные люди, которые понесли серьезные финансовые потери в связи с деятельностью «Смоленского банка», предъявляли серьезные претензии, которые были основаны на необходимости ему вернуть деньги. Скорее всего, он пришел к господину Яхонтову с тем, чтобы урегулировать этот вопрос - либо получить какой-то совет, как ему поступать, либо получить какие-то деньги, обязательства. Судя по тому, что там произошло, ему это сделать не удалось. Скорее всего, Яхонтов его просто ничем не обнадежил. Поскольку у того ситуация была уже крайняя, ему фактически нечего было терять. Как сегодня вышибают долги, мы прекрасно знаем, какие есть методы, что это за люди и до какого крайнего морально-психического истощения они могут довести должника. Скорее всего, он пришел к Яхонтову, как к последней надежде. Он попытался это все получить силой, а потом просто убирал свидетелей», - предположил собеседник «Радиоточки НСН».