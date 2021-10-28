Полковник в отставке озвучил версию убийства банкира Яхонтова
Иван Соловьев считает, что подозреваемый в убийстве банкира Андрей Скрипкин действовал самостоятельно, и теперь дело, скорее всего, будет закрыто в связи со смертью обвиняемого.
Подозреваемый в убийстве Яхонтова пришел в дом банкира в попытках решить свои финансовые проблемы, но договориться так и не смог, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, заслуженный юрист России, полковник милиции в отставке Иван Соловьев.
Ранее подозреваемого в убийстве семьи банкира Яхонтова в Москве Андрея Скрипкина обнаружили мертвым в камере в белорусском Витебске. По предварительным сведениям, подозреваемый совершил суицид, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник. Посольство РФ в Белоруссии проверит все обстоятельства дела.
«Этот господин, который совершил самоубийство в СИЗО Белоруссии, Скрипкин, который признался, дал признательные показания следователю, он же являлся бывшим деловым партнером, не акционером, как Павел Шитов. Мы понимаем, что сам господин Яхонтов был осужден, потом выпущен, у них на двоих с Шитовым остался долг государству в размере 19 миллиардов рублей. За самим Яхонтовым числится 8,2 миллиарда. Соответственно, не закрыты остались долги, в кредиторах там не только юридические лица, но и физические», - отметил Соловьев.
По его словам, именно огромные долги и требования кредиторов стали причиной разногласий бывших партнеров, которым не удалось договориться.
«Я могу предположить, это моя версия, что этому господину Скрипкину тоже определенные люди, которые понесли серьезные финансовые потери в связи с деятельностью «Смоленского банка», предъявляли серьезные претензии, которые были основаны на необходимости ему вернуть деньги. Скорее всего, он пришел к господину Яхонтову с тем, чтобы урегулировать этот вопрос - либо получить какой-то совет, как ему поступать, либо получить какие-то деньги, обязательства. Судя по тому, что там произошло, ему это сделать не удалось. Скорее всего, Яхонтов его просто ничем не обнадежил. Поскольку у того ситуация была уже крайняя, ему фактически нечего было терять. Как сегодня вышибают долги, мы прекрасно знаем, какие есть методы, что это за люди и до какого крайнего морально-психического истощения они могут довести должника. Скорее всего, он пришел к Яхонтову, как к последней надежде. Он попытался это все получить силой, а потом просто убирал свидетелей», - предположил собеседник «Радиоточки НСН».
Соловьев подчеркнул, что Скрипкин, вероятно, принимал решение об убийстве самостоятельно, не предусмотрев целый ряд вопросов – начиная от камер наружного наблюдения, заканчивая побегом в Белоруссию.
«Потом он, наивно полагая, что может скрыться на территории Белоруссии, бежал туда, но понятно, что там еще все более заметные, чем на территории России, он это не учел, насколько четко работают там спецслужбы. Он был пойман, потому что, скорее всего, на камерах все было зафиксировано, отпираться бесполезно. У него статья 105 – убийство двух и более лиц, это пожизненное лишение свободы. Он понимал, что вряд ли он с теми претензиями финансовыми, что у него есть, доживет до суда. Я думаю ни на кого он не работал, работал он на себя, это отчаянная попытка бывшего партнера что-то с Яхонтова стребовать и расплатиться с кредиторами. Я думаю, дело дальше развиваться не будет, будет закрыто за смертью обвиняемого», - добавил он.
Ранее в Москве в квартире жилого дома на улице Мосфильмовской были обнаружены тела мужчины, женщины и несовершеннолетнего ребенка с признаками насильственной смерти. Источники ТАСС заявили, что убитыми оказались бывший топ-менеджер обанкротившегося «Смоленского банка» 57-летний Михаил Яхонтов, его 39-летняя жена и 8-летний сын.
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