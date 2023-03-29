Полковник Росгвардии не признал вину в поставке неисправных комплексов для охраны Керченского моста

Накануне депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что сотрудники собственной безопасности Росгвардии пресекли коррупционную схему, по которой была организована поставка некачественного и неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам. В результате ущерб, нанесенный государственному бюджету, составил порядка 400 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Волков был задержан в рамках расследования.

