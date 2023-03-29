Полковник Росгвардии не признал вину в поставке неисправных комплексов для охраны Керченского моста
Начальник отдела морского управления Росгвардии полковник Сергей Волков заявил в суде, что не признает вину в поставке в войска некачественных комплексов для борьбы с беспилотниками.
Вопрос об аресте офицера рассматривает сегодня 235-й Гарнизонный военный суд, передает ТАСС.
Волкова обвиняют в поставке неисправных комплексов «Орел-БПЛА» для охраны Керченского моста, сообщила прокуратура.
Накануне депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что сотрудники собственной безопасности Росгвардии пресекли коррупционную схему, по которой была организована поставка некачественного и неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам. В результате ущерб, нанесенный государственному бюджету, составил порядка 400 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Волков был задержан в рамках расследования.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+11 128 / сут.
Умерли
397 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 597 / сут.
- Украинские войска обстреляли село в Белгородской области
- Федерация хоккея Латвии отказалась вызывать на ЧМ-2023 игроков из КХЛ
- Илон Маск и Стив Возняк призвали приостановить разработку искусственного интеллекта
- Силуанов: У россиян стал снижаться интерес к инвестициям
- Путин намерен в ближайшее время встретиться с Пушилиным
- Путин назначил Виталия Хоценко врио губернатора Омской области
- Губернатор Омской области Бурков ушел в отставку
- СМИ: Самолет Минобороны России опасно сблизился с частным лайнером над Саратовской областью
- Совфед поддержал закон о создании реестра пивоваров
- Сериал «Король и Шут» за четыре недели посмотрели более 2,5 миллиона зрителей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru