Полковник Росгвардии не признал вину в поставке неисправных комплексов для охраны Керченского моста

Начальник отдела морского управления Росгвардии полковник Сергей Волков заявил в суде, что не признает вину в поставке в войска некачественных комплексов для борьбы с беспилотниками.

Вопрос об аресте офицера рассматривает сегодня 235-й Гарнизонный военный суд, передает ТАСС.

Волкова обвиняют в поставке неисправных комплексов «Орел-БПЛА» для охраны Керченского моста, сообщила прокуратура.

Полковник Росгвардии задержан по делу о коррупции на 400 млн рублей

Накануне депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что сотрудники собственной безопасности Росгвардии пресекли коррупционную схему, по которой была организована поставка некачественного и неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам. В результате ущерб, нанесенный государственному бюджету, составил порядка 400 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Волков был задержан в рамках расследования.

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ФОТО: РИА Новости
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