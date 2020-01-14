СМИ: экс-полковник МВД Захарченко избил «обиженного» в колонии

По информации осведомленного источника «Ленты.ру», утром 9 января Захарченко надел ботинки другого осужденного с пониженным социальным статусом – «обиженного». «Обиженными» в колонии считают осужденные за изнасилование или педофилию, или те, кто ворует у заключенных. Пользоваться их столовыми приборами и вещами нет принято.

«Обиженный» предъявил Захарченко претензии из-за обуви и предположил, что теперь экс-полковник тоже получит аналогичный статус. Как утверждается в материале, Захарченко не стерпел и ударил «обиженного» кулаком и головой в лицо.

Экс-полковник пока не понес наказания и остается в отряде. «Обиженный» написал заявление с требованием привлечь Захарченко к ответственности.

Дело Захарченко получило огромный общественный резонанс во многом из-за суммы, обнаруженной у него. Были изъяты средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей. Бывший полицейский получил 12,5 лет колонии и штраф в размере 117 миллионов рублей.

