СМИ: экс-полковник МВД Захарченко избил «обиженного» в колонии
Экс-сотрудник антикоррупционного управления МВД, бывший полковник Дмитрий Захарченко избил одного из осужденных в мордовской колонии ИК-5, где отбывает срок за взятку.
По информации осведомленного источника «Ленты.ру», утром 9 января Захарченко надел ботинки другого осужденного с пониженным социальным статусом – «обиженного». «Обиженными» в колонии считают осужденные за изнасилование или педофилию, или те, кто ворует у заключенных. Пользоваться их столовыми приборами и вещами нет принято.
«Обиженный» предъявил Захарченко претензии из-за обуви и предположил, что теперь экс-полковник тоже получит аналогичный статус. Как утверждается в материале, Захарченко не стерпел и ударил «обиженного» кулаком и головой в лицо.
Экс-полковник пока не понес наказания и остается в отряде. «Обиженный» написал заявление с требованием привлечь Захарченко к ответственности.
Дело Захарченко получило огромный общественный резонанс во многом из-за суммы, обнаруженной у него. Были изъяты средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей. Бывший полицейский получил 12,5 лет колонии и штраф в размере 117 миллионов рублей.
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