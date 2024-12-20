Полиция закрыла в Химках подпольное производство Pepsi и Coca-Cola
Подпольное производство газировки было пресечено полицией в подмосковных Химках. Об этом в своём Telegram-канале заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По её словам, подпольный завод находился в ангаре на территории промзоны на Рабочей улице. Здесь работали нелегальные мигранты. Изготовленные контрафактные напитки разливали в бутылки с этикетками известных брендов и продавали оптовым покупателям в Московском регионе.
Она уточнила, что стражи порядка обнаружили 18 тысяч бутылок готовой продукции. На опубликованном ею оперативном видео названия брендов размыты, однако можно разобрать, что речь идёт о подделке напитков Pepsi и Coca-Cola.
«Сотрудники полиции задержали четверых подозреваемых. Возбуждено уголовное дело. Фигуранты заключены под стражу. Нелегалам назначен штраф с последующим выдворением из страны», - заключила Волк.
Ранее член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев заявил «Радиоточке НСН», что доля контрафактного алкоголя на рынке иногда превышает 50%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru