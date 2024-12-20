Полиция закрыла в Химках подпольное производство Pepsi и Coca-Cola

По её словам, подпольный завод находился в ангаре на территории промзоны на Рабочей улице. Здесь работали нелегальные мигранты. Изготовленные контрафактные напитки разливали в бутылки с этикетками известных брендов и продавали оптовым покупателям в Московском регионе.

Она уточнила, что стражи порядка обнаружили 18 тысяч бутылок готовой продукции. На опубликованном ею оперативном видео названия брендов размыты, однако можно разобрать, что речь идёт о подделке напитков Pepsi и Coca-Cola.

«Сотрудники полиции задержали четверых подозреваемых. Возбуждено уголовное дело. Фигуранты заключены под стражу. Нелегалам назначен штраф с последующим выдворением из страны», - заключила Волк.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев заявил «Радиоточке НСН», что доля контрафактного алкоголя на рынке иногда превышает 50%.