Полиция задержала злоумышленника, устроившего стрельбу в центре Москвы

По данным полиции, инцидент произошёл на улице Большая Грузинская, 76, где между водителями транспортных средств произошел конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в другого, предположительно, из травматического оружия.

Стрелявшего задержали на месте происшествия, пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Ранее в поезде Москва — Адлер мужчина ранил из травматического пистолета полицейского и сотрудника Росгвардии, сообщает RT.

