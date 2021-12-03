Полиция задержала злоумышленника, устроившего стрельбу в центре Москвы

Один человек пострадал в результате стрельбы в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

В центре Петербурга мужчине выстрелили в лицо из газового пистолета

По данным полиции, инцидент произошёл на улице Большая Грузинская, 76, где между водителями транспортных средств произошел конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в другого, предположительно, из травматического оружия.

Стрелявшего задержали на месте происшествия, пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Ранее в поезде Москва — Адлер мужчина ранил из травматического пистолета полицейского и сотрудника Росгвардии, сообщает RT.

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