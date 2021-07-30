В центре Петербурга мужчине выстрелили в лицо из газового пистолета

Мужчина выстрелил из газового пистолета в лицо оппоненту в центре Петербурга, злоумышленника задержали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, инцидент произошел в пятницу около 18:30 у метро «Сенная площадь».

«По горячим следам был задержан 26-летний мужчина. Установлено, что раненый, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт, в результате чего второй мужчина выстрелил в него из газового пистолета», — сообщили в МВД.

Пострадавший был доставлен в медучреждение. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

