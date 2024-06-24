Полиция задержала вооруженного мужчину около ТЦ в Ростове-на-Дону

Полиция задержала вооруженного мужчину около торгового центра в Ростове-на-Дону, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Устроившего стрельбу у Оптиной пустыни под Калугой задержали

По его словам, злоумышленник был вооружен травматическим оружием.

По предварительным данным, случившееся квалифицируется как хулиганство.

Накануне неизвестные открыли стрельбу в районе КПП «Псоу» на границе РФ и Абхазии, напоминает «Свободная пресса». В результате пострадали трое граждан республики, один погиб. После ЧП было возбуждено дело об убийстве и незаконном хранении и перевозке оружия.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ОружиеПроисшествиеРостов-на-ДонуПолиция

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