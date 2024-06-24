Полиция задержала вооруженного мужчину около ТЦ в Ростове-на-Дону
24 июня 202415:06
Полиция задержала вооруженного мужчину около торгового центра в Ростове-на-Дону, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
По его словам, злоумышленник был вооружен травматическим оружием.
По предварительным данным, случившееся квалифицируется как хулиганство.
Накануне неизвестные открыли стрельбу в районе КПП «Псоу» на границе РФ и Абхазии, напоминает «Свободная пресса». В результате пострадали трое граждан республики, один погиб. После ЧП было возбуждено дело об убийстве и незаконном хранении и перевозке оружия.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru