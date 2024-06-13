Устроившего стрельбу у Оптиной пустыни под Калугой задержали
Подозреваемый в стрельбе недалеко от монастыря Оптина пустынь под Калугой задержан. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Ранее неизвестный открыл стрельбу у Оптиной пустыни, пострадала женщина, напоминает Ura.ru. Подозреваемому удалось скрыться. По данным СМИ, стрелявший хотел ограбить проезжавший автомобиль.
Как сообщила Волк, калужские правоохранители организовали розыск нападавшего по горячим следам и задержали подозреваемого.
«В настоящее время мужчина — 31-летний житель города Сосенский задержан и доставлен в территориальный отдел полиции, у него изъято автоматическое оружие», — написала представитель МВД в своем Telegram-канале.
Мотивы нападения устанавливаются. Правоохранители возбудили уголовное дело о разбое, отмечает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru