Полиция задержала водителя грузовика, раздавившего в Москве машину такси
Московская прокуратура заявила о задержании водителя грузовика, который раздавил такси на улице 1905 года в столице.
«27-летний виновник ДТП на улице 1905 года задержан», - говорится в Telegram-канале ведомства.
Смертельное ДТП произошло в столице 2 ноября. По предварительной информации, грузовик Volvo столкнулся с автомобилем такси, а затем с автобусом, водитель с места ДТП скрылся.
В результате погибли водитель такси и женщина-пассажир, по факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru