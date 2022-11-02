Полиция задержала водителя грузовика, раздавившего в Москве машину такси

«27-летний виновник ДТП на улице 1905 года задержан», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Смертельное ДТП произошло в столице 2 ноября. По предварительной информации, грузовик Volvo столкнулся с автомобилем такси, а затем с автобусом, водитель с места ДТП скрылся.

В результате погибли водитель такси и женщина-пассажир, по факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщает RT.