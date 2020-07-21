Силовики задержали террориста в Луцке после штурма

Силовики задержали террориста в украинском Луцке после штурма автобуса, в котором злоумышленник находился с заложниками. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что в начале штурма автобуса силовиками прогремел взрыв, после чего были освобождены заложники. Затем силовики, окружив автобус, взяли штурмом злоумышленника.

Министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал в своем аккаунте Twitter видео с освобожденными заложниками. Также он сообщил, что все заложники живы, их освободили.

Напомним, злоумышленником стал дважды судимый 44-летний уроженец России. Он удерживал заложников в автобусе несколько часов. Президент Украины, в частности, выполнил требование террориста для освобождения нескольких заложников.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТеррористыУкраина
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