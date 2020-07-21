Силовики задержали террориста в Луцке после штурма

Силовики задержали террориста в украинском Луцке после штурма автобуса, в котором злоумышленник находился с заложниками. Об этом сообщает ТАСС.



Уточняется, что в начале штурма автобуса силовиками прогремел взрыв, после чего были освобождены заложники. Затем силовики, окружив автобус, взяли штурмом злоумышленника.

Министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал в своем аккаунте Twitter видео с освобожденными заложниками. Также он сообщил, что все заложники живы, их освободили.