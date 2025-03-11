Полиция Нижнего Новгорода задержала напавшего на учеников с ножом школьника

Задержан предполагаемый виновник нападения на одноклассников в Нижнем Новгороде, пишут местные СМИ со ссылкой на полицию.

Школьник напал с ножом на двух восьмиклассников в Нижнем Новгороде

По данным СМИ, школьник пытался спрятаться в лесопосадке, но безуспешно. Сейчас его везут на допрос. Мотивы жестокого нападения выясняются. Предварительно, подросток потерял контроль над собой из-за буллинга.

Пострадавших восьмиклассников доставили в больницу. У одного рана шеи, у второго – живота. Угрозы для их жизней нет.

В региональном МВД уточнили, что в ближайшее время с напавшим на учеников школьником будут работать инспекторы по делам несовершеннолетних, отмечает RT.

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:ДетиНападениеПострадавшиеПолицияНижний Новгород

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