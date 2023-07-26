СК открыл два дела из-за отравления детей горючей жидкостью в Приморье
Одновременно два уголовных дела возбуждено по факту увечья детей в Приморском крае, которые выпили жидкость для розжига. Об этом информирует региональное Следственное управление Следственного комитета.
Инцидент имел место 23 июля. В Хасанскую центральную районную больницу поступил ребёнок 2021 года рождения с химическим ожогом пищеварительного тракта. Выяснилось, что на базе отдыха он выпил жидкость для розжига костра.
При этом практически такой же случай произошёл уже накануне в садоводческом товариществе Надеждинского района Приморья. Там ребёнок также случайно выпил такую же жидкость.
Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко прокомментировал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», случаи отравлений и заболеваний в детских садах. По словам специалиста, такого рода вспышки -системная проблема, вызванная непрофессионализмом работников учреждений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru