Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в Котельниках
15 августа22:41
Сотрудники правоохранительных органов задержали 51-летнего мужчину, который устроил стрельбу в подмосковных Котельниках. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в МВД.
Отмечается, что нарушителя общественного порядка доставят в отделение полиции для допроса. На мужчину заведено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия».
Ранее сегодня сообщалось, что мужчина открыл огонь в магазине, по предварительным данным, из-за бытового конфликта. Обошлось без пострадавших.
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