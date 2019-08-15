Мужчина открыл стрельбу в парикмахерской в Котельниках

Неизвестный открыл стрельбу в парикмахерской в Котельниках. Эту информацию подтвердили RT в полиции.

Отмечается, что неизвестный забаррикадировался внутри парикмахерской один. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Проводится мероприятие по его задержанию. На данный момент место происшествия оцеплено сотрудниками полиции, ведутся переговоры с ним», — сообщили в правоохранительных органах.

Остальные сведения о стрелке и его мотивах не уточняются.

Ранее стало известно, что новозеландский стрелок ухитрился отправить из тюрьмы письмо в Россию. По словам представителей страны, это произошло по ошибке, правом на корреспонденцию он не обладал.

