Мужчина открыл стрельбу в парикмахерской в Котельниках
Неизвестный открыл стрельбу в парикмахерской в Котельниках. Эту информацию подтвердили RT в полиции.
Отмечается, что неизвестный забаррикадировался внутри парикмахерской один. По предварительным данным, пострадавших нет.
«Проводится мероприятие по его задержанию. На данный момент место происшествия оцеплено сотрудниками полиции, ведутся переговоры с ним», — сообщили в правоохранительных органах.
Остальные сведения о стрелке и его мотивах не уточняются.
Ранее стало известно, что новозеландский стрелок ухитрился отправить из тюрьмы письмо в Россию. По словам представителей страны, это произошло по ошибке, правом на корреспонденцию он не обладал.
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