Полиция задержала мужчину, ограбившего банк в Тюменской области
Мужчина, похитивший из кассы банка более трёх млн рублей, был задержан сотрудниками Госавтоинспекции в селе Казанском Тюменской области. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Установлено, что 52-летний местный житель зашёл в клиентскую кабинку и стал угрожать заведующей офисом охотничьим ружьём, требуя выдать ему деньги. Затем он прикладом разбил стекло и проник в кассовое помещение, где взял свыше трёх млн рублей.
Женщина смогла нажать на тревожную кнопку, поэтому на выходе злоумышленника уже встречали сотрудники полиции.
«По имеющимся данным, действиями мужчины руководили кураторы, которые сначала убедили его продать машину и оформить кредит на 2,5 млн рублей, а затем отправить деньги на так называемые безопасные счета... После чего дали ему задание ограбить банк», - указала Волк.
Ранее в Хабаровске был задержан вооруженный злоумышленник, который ограбил один из офисов банка и похитил более 13 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти США не видят необходимости возобновлять ядерные испытания
- Полиция задержала мужчину, ограбившего банк в Тюменской области
- Глава МЧС предложил оповещать о ЧС через умные домофоны
- Мурашко рассказал о динамике цен на жизненно необходимые лекарства в России
- Арнольд Шварценеггер сыграет в рождественской комедии
- Адвокат раскрыла подробности скандала в семье Шукшиных
- Глава ВЦИОМ: В России намерены повысить возраст молодежи
- В Санкт-Петербурге в апреле пройдет V театральный фестиваль LOFT
- Европарламент принял первый в мире закон об искусственном интеллекте
- Суд оштрафовал москвичку за сине-желтую незабудку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru