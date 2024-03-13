Полиция задержала мужчину, ограбившего банк в Тюменской области

Установлено, что 52-летний местный житель зашёл в клиентскую кабинку и стал угрожать заведующей офисом охотничьим ружьём, требуя выдать ему деньги. Затем он прикладом разбил стекло и проник в кассовое помещение, где взял свыше трёх млн рублей.

Женщина смогла нажать на тревожную кнопку, поэтому на выходе злоумышленника уже встречали сотрудники полиции.

«По имеющимся данным, действиями мужчины руководили кураторы, которые сначала убедили его продать машину и оформить кредит на 2,5 млн рублей, а затем отправить деньги на так называемые безопасные счета... После чего дали ему задание ограбить банк», - указала Волк.

Ранее в Хабаровске был задержан вооруженный злоумышленник, который ограбил один из офисов банка и похитил более 13 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».