Полиция задержала мужчину, напавшего с ножом на жителей Ростова-на-Дону

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на нескольких местных жителей в Ростове-на-Дону. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленник был задержан «по горячим следам» сразу после нападения. Волк уточнила, что число пострадавших на данный момент подтверждено как минимум два человека – девушка и подросток. Их состояние здоровья уточняется.