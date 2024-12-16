Полиция задержала мужчину, напавшего с ножом на жителей Ростова-на-Дону
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на нескольких местных жителей в Ростове-на-Дону. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, злоумышленник был задержан «по горячим следам» сразу после нападения. Волк уточнила, что число пострадавших на данный момент подтверждено как минимум два человека – девушка и подросток. Их состояние здоровья уточняется.
В понедельник в социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как мужчина напал на жителей микрорайона Северный.
Записи с камер видеонаблюдения показывают, как подозреваемый заходил в один из жилых домов и совершал нападение на людей. Полиция продолжает устанавливать подробности инцидента и разыскивает возможные мотивы нападения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru